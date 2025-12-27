Подорожчання продуктів у Кіровоградській області може зберігатися на початку 2026 року.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області за останній місяць відчутно вдарило по бюджету споживачів, повідомляє Politeka.

Інформацію про динаміку цієї ситуації надає портал Мінфін.

Середньомісячні показники різних груп товарів демонструють стабільне зростання цін.

У сегменті овочів помітно подорожчав жовтий болгарський перець. Середня вартість кілограма станом на 25 грудня досягла 247,63 грн. Найдешевші пропозиції пропонує Novus — 189 гривень, тоді як Megamarket продає товар за 332,10. Для порівняння, у листопаді середня ціна дорівнювала 193,50, що означає підвищення на 60,13 за місяць.

Молочні продукти також показують тенденцію зростання. Сир кисломолочний «Простонаше» 9% жирності у упаковці 300 грамів тепер коштує в середньому 99,70 грн. У Megamarket його продають за 105,40, у Metro — 97,70, а в Novus — 95,99. Минулого місяця середня ціна складала 92,73, що означає збільшення на 7,30.

Бакалійний кошик не оминув подорожчання. Пшоно сьогодні коштує 32,87 грн за кілограм. Найнижчі розцінки в Megamarket — 32,20 гривні, трохи дорожче у Metro — 32,50, а Auchan пропонує 33,90. Листопадові середні показники дорівнювали 29,79, отже приріст склав понад дві гривні.

Щоденна динаміка цін свідчить про поступове, але помітне підвищення вартості продуктів харчування, що відображає сезонні фактори, логістичні витрати та коливання попиту. Експерти прогнозують, що подорожчання продуктів у Кіровоградській області може зберігатися на початку 2026 року, особливо у категоріях овочів та основної бакалії.

