Подорожание в Кировоградской области может сохраняться в начале 2026 года.

Подорожание продуктов в Кировоградской области за последний месяц ощутимо отразилось на бюджете потребителей, сообщает Politeka.

Информацию о динамике этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Среднемесячные показатели разных групп товаров демонстрируют стабильный рост цен.

В сегменте овощей заметно подорожал желтый болгарский перец. Средняя стоимость килограмма на 25 декабря достигла 247,63 грн. Самые дешевые предложения предлагает Novus – 189 гривен, тогда как Megamarket продает товар за 332,10. Для сравнения, в ноябре средняя цена была равна 193,50, что означает повышение на 60,13 в месяц.

Молочные продукты также показывают тенденцию роста. Сыр кисломолочный «Простонаше» 9% жирности в упаковке 300 грамм теперь стоит в среднем 99,70 грн. В Megamarket его продают за 105,40, у Metro – 97,70, а в Novus – 95,99. В прошлом месяце средняя цена составляла 92,73, что означает увеличение на 7,30.

Бакалейная корзина не обошла подорожание. Пшено сегодня стоит 32,87 грн за килограмм. Самые низкие расценки в Megamarket – 32,20 гривны, немного дороже у Metro – 32,50, а Auchan предлагает 33,90. Ноябрьские средние показатели равнялись 29,79, так что прирост составил более двух гривен.

Ежедневная динамика цен свидетельствует о постепенном, но заметном повышении стоимости продуктов питания, что отражает сезонные факторы, логистические затраты и колебания спроса. Эксперты прогнозируют, что подорожание продуктов в Кировоградской области может сохраняться в начале 2026, особенно в категориях овощей и основной бакалеи.

