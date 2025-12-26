Графік відключення світла на 27 грудня в Кіровоградській області дає змогу заздалегідь спланувати день і мінімізувати незручності.

Графік відключення світла на 27 грудня в Кіровоградській області опублікували місцеві енергетики, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Кіровоградобленерго.

Планові роботи передбачають тимчасове припинення електропостачання в ряді населених пунктів для обслуговування мережі та забезпечення безперебійної роботи системи.

Згідно з повідомленням компанії, відключення відбудеться з 10:00 до 16:00. Під час ремонту електропостачання призупинять у Китайгороді, Новій Осоті, Олександрівці та Северинівці. Мешканцям радять завчасно підготуватися: зарядити мобільні пристрої, запастися ліхтарями та уникати використання важкої побутової техніки у зазначений період.

У Китайгороді світло тимчасово не буде на вулицях В’ячеслава Чорновола, Вишнева, Івана Франка та Шевченка. У Новій Осоті відключення торкнеться Березяного, Вишневої, Калинової, Клинової, Підлісної, Піщаного, Центральної та інших вулиць. Детальна адресна інформація опублікована на сайті обленерго.

В Олександрівці роботи охоплять вулиці Володимира Винниченка, Дружби, Залізничну, Левка Симиренка, Лесі Українки, Лісову, Максима Рильського та інші провулки. У Северинівці без електропостачання залишаться Лісова, Миру, Перемоги та Степова.

Графік відключення світла на 27 грудня в Кіровоградській області дає змогу заздалегідь спланувати день і мінімізувати незручності. Варто також зауважити, що компанія наголошує, на тому що графік плановий, але можливі зміни через форс-мажорні обставини, тому варто стежити за оновленнями на офіційних ресурсах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.