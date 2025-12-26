График отключения света на 27 декабря в Кировоградской области позволяет заранее спланировать день и минимизировать неудобства.

График отключения света на 27 декабря в Кировоградской области был опубликован местными энергетиками, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Кировоградоблэнерго .

Плановые работы подразумевают временное прекращение электроснабжения в ряде населенных пунктов для обслуживания сети и обеспечения бесперебойной работы системы.

Согласно сообщению компании, отключение произойдет с 10:00 до 16:00. При ремонте электроснабжения приостановят в Китайгороде, Новой Осоте, Александровке и Севериновке. Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить мобильные устройства, запастись фонарями и избегать использования тяжелой бытовой техники в указанный период.

В Китайгороде свет временно не будет на улицах Вячеслава Чорновила, Вишнева, Ивана Франко и Шевченко. В Новой Осоте отключение коснется Березного, Вишневой, Калиновой, Клиновой, Подлесной, Песчаного, Центральной и других улиц. Подробная адресная информация опубликована на сайте облэнерго.

В Александровке работы охватят улицы Владимира Винниченко, Дружбы, Железнодорожную, Левка Симиренко, Леси Украинки, Лесную, Максима Рыльского и другие переулки. В Севериновке без электроснабжения останутся Лесная, Мира, Победы и Степная.

Стоит также отметить, что компания отмечает, что график плановый, но возможны изменения из-за форс-мажорных обстоятельств, поэтому следует следить за обновлениями на официальных ресурсах.

