Подорожчання проїзду в Рівненській області стосується окремих міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Рівненській області торкнулося пасажирів, які щодня користуються напрямками Здолбунів - Рівне та Острог - Рівне. Перевізники заздалегідь розміщували відповідні оголошення у салонах автобусів, попередивши, що ціни зміняться з 8 листопада.

Інформація про подорожчання проїзду в області з’явилася на табличках усередині автобусів, що курсують між обласним центром та сусідніми містами.

У тексті йшлося, що причиною такого кроку стало збільшення витрат перевізників на обслуговування транспорту, паливо, страхування та інші обов’язкові платежі.

Як зазначили представники транспортних компаній, останні кілька місяців вартість пального суттєво зросла, що вплинуло на собівартість кожної поїздки.

Додатково, зросли ціни на ремонтні послуги, мастильні матеріали та запасні частини. Тому перевізники вважають зміну тарифів вимушеним кроком, без якого вони не зможуть підтримувати технічний стан транспорту і забезпечувати стабільний графік рейсів.

Жителі Рівного, Острога та Здолбунова активно обговорюють тему в соціальних мережах. Дехто вважає, що підняття розцінок було очікуваним, зважаючи на загальну економічну ситуацію. Інші ж наголошують, що навіть незначне підвищення стане відчутним.

Раніше представники обласної влади повідомляли, що питання підвищення вартості квитків перебуває на розгляді.

Начальник управління інфраструктури та промисловості Рівненської ОДА Федір Мисюра підтвердив, що до відомства вже надійшли звернення від перевізників із проханням погодити нові розцінки.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Рівному: що повідомили жителям