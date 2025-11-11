Жителі кількох населених пунктів в Запорізькій області мають можливість підготуватися до введення графіка відключення світла з 12 по 14 листопада.

Графік відключення світла з 12 по 14 листопада у Запорізькій області передбачає, що роботи триватимуть у кількох громадах для проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання, повідомляє Politeka.

Графік відключення світла з 12 по 14 листопада у Запорізькій області опублікували на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго".

Він передбачає низку планових зупинок електропостачання в різних населених пунктах. Зокрема, 12.11 з 09:00 до 17:00 без електрики залишаться села Новостепнянське, Шевченківське, Новооленівка та Новоолександрівка.

Також з 09:00 до 17:00 знеструмлять частину Придніпровського. Обмеження стосуватимуться вулиці Набережної 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 40.

Крім того, 12.11, в той же час, роботи проведуть у селі Дніпрельстан. Незручності терпітимуть мешканці таких адрес: Жовтнева 1а, 1в, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 42, Шевченка 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

А 14.11 з 09:00 до 16:00 обмеження плануються у селі Відрадному. Це стосується таких вулиць: Вишнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Профсоюзна 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Нагадаємо, що окрім графіка відключення світла з 12 по 14 листопада, у Запорізькій області можуть вводити погодинні чи аварійні обмеження через обстріли енергосистеми. Інформацію про такі знеструмлення завжди оперативно публікують на сайті "Запоріжжяобленерго".

