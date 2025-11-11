У Запоріжжі опублікували новий графік руху транспорту, що вплине на зручність пересуванння містом, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі діятиме під час погодинних відключень електроенергії, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Запоріжелектротранс» детально розписало новий графік руху транспорту в Запоріжжі.

Коли вимикатимуть електрику у певної черги, то деякий транспорт буде тимчасово зупинятися. За новим графіком руху в Запоріжжі, йдетья про:

Черга 1.1 - тролейбуси №3, 8, 9, 11, 17, які курсують від площі Поляка до площі Запорізької, а також по проспекту Металургів, вулицях Портовій і Незалежної України.

У черзі 1.2 є трамваї №3, 10, 12, 14, 15, 16, які їздять від Поштової до Запорізької, Яценка та Патріотичної до бульвару Центрального. До цієї черги також входять тролейбуси №3, 8, 14, що рухаються від площі Фестивальної до Обласної бібліотеки.

У черзі 3.1 - тролейбуси №8 і №14 по Складській і Космічній до Броньової. Черга 3.2 трамваї №12 і №15, які курсують вулицями Шевченка, Марії Заньковецької (Верещагіна) та проспектом Моторобудівників від Шевченка до Чарівної.

У черзі 4.1 трамвай №16, що з’єднує Павлокічкаську, Мирослава Симчича і трикутник Вогнетривного заводу з кінцевою Павло-Кічкас.

У межах черги 5.1 - трамваї №3, 14, 16 від Діагональної до Патріотичної та бульвару Центрального. Також трамваї №10, 12, 14, 15 від Лукашевіча до О. Поради.

Тролейбуси №3, 8, 9, 11, 17, що їздять на проспекті від вулиці Миру до площі Фестивальної. У черзі 5.2 - тролейбуси №9, 11, 17 по вулиці Якова Новицького, площі Профспілок і Сєдова.

У черзі 6.1 - трамваї №3, 10, 12, 14, 15, 16, що прямують від площі Соборної до вокзалу «Запоріжжя-1».

Тролейбуси №3, 8, 14 за цим же напрямком, від зупинки Магара до вокзалу «Запоріжжя-1» і школи №70. У черзі 6.2 зазначений тролейбус №14, який курсує Чумаченка, Парамонова та О. Говорухи.

