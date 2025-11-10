Графік відключення світла у Київській області на 11 листопада оприлюднили енергетики компанії «ДТЕК Київські регіональні електромережі», повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає ДТЕК «Київські регіональні електромережі».
Планові роботи триватимуть у кількох громадах регіону, зокрема у Рокитнянській та Бучанській.
Згідно з повідомленням ДТЕК, відключення електроенергії заплановане для проведення технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності енергопостачання та попередження можливих аварій.
У Рокитнянській селищній громаді світло буде відсутнє з 08:30 до 18:30 на вулицях Виноградна, Вокзальна, Набережна та Червона Січ.
У Бучанській громаді профілактичні роботи відбудуться з 09:00 до 18:00. Тимчасові знеструмлення можливі на вулицях Вокзальна, Захисників України, Лісова, Сергія Мазіна, Мельниківська та Миколи Носова.
Фахівці зазначають, що планові заходи допоможуть покращити якість електропостачання й запобігти перебоям у пікові періоди, особливо напередодні осінньо-зимового сезону.
Місцевих мешканців закликають заздалегідь спланувати використання побутових приладів та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Графік відключення світла у Київській області на 11 листопада опублікований на офіційному сайті компанії та місцевих органів влади.
Українцям підкреслюють, що своєчасне проведення профілактичних робіт дозволяє уникнути масштабних відключень у майбутньому та гарантує стабільне постачання електроенергії мешканцям області навіть у період сильних пікових навантажень.
