Новий графік руху транспорту в Києві впроваджують через продовольчі ярмарки, які можуть вплинути на час поїздок киян на вихідних, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили у «Київпастрансі».
8 та 9 листопада вводиться новий графік руху транспорту в Києві на восьми маршрутах через продовольчі ярмарки на шести вулицях столиці.
Пасажирам варто заздалегідь спланувати свій маршрут та врахувати можливі затримки. Ярмарки традиційно проводяться у вихідні дні на різних локаціях столиці.
Зміни, які діятимуть 8 листопада на автобусних маршрутах
- № 2 курсуватиме від вулиці Вахтанга Кікабідзе до проспекту Відрадного за звичним маршрутом, після чого рухатиметься бульваром Вацлава Гавела — без заїзду на проспект Відрадний, Академіка Шалімова та Академіка Стражеска. Далі транспорт продовжить рух вул.Віталія Скакуна за чинною схемою.
- № 39 у напрямку до Лисогірського провулка їхатиме через проспекти Голосіївський і Науки, далі — вулицею Лисогірською до транспортної розв’язки на перетині з вулицями Ракетною та Панорамною, після чого — знову Лисогірською до провулка Лисогірського. У зворотному напрямку залишиться без змін.
- № 98 курсуватиме за оновленою схемою: від вулиці Радунської через Будищанську, Оноре де Бальзака (непарна сторона), Олександри Екстер, проспект Червоної Калини, Сержа Лифаря та Пухівську — до ТЕЦ-6.
- № 110 прямуватиме вулицею Радунською, у зворотному напрямку — Радунською через Лісківську та Милославську. Далі рух триватиме вул. Градинською, Оноре де Бальзака (парною стороною — у зворотному напрямку непарною), Олександри Екстер, проспектом Червоної Калини, вулицями Сержа Лифаря, Миколи Закревського — за звичним маршрутом до станції метро «Площа Українських Героїв».
Зміни, які діятимуть 9 листопада на автобусних рейсах
- № 31 працюватиме наступним чином: від станції метро «Політехнічний інститут» — через проспект Берестейський, Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську, Князя Володимира Мономаха — до вул. Татарської.
- № 110 та № 112 прямуватимуть відповідно від станцій метро «Площа Українських Героїв» та «Лук’янівська» до вул. Райдужної за чинними рейсами. Потім вони їхатимуть через Івана Микитенка, Сірожупанників і Сулеймана Стальського, після чого повертатимуться до звичайного проїзду. У зворотному напрямку рух залишиться без змін.
