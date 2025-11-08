Новий графік руху транспорту в Києві впроваджують через продовольчі ярмарки, які можуть вплинути на час поїздок киян на вихідних, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у «Київпастрансі».

8 та 9 листопада вводиться новий графік руху транспорту в Києві на восьми маршрутах через продовольчі ярмарки на шести вулицях столиці.

Пасажирам варто заздалегідь спланувати свій маршрут та врахувати можливі затримки. Ярмарки традиційно проводяться у вихідні дні на різних локаціях столиці.

Зміни, які діятимуть 8 листопада на автобусних маршрутах

  • № 2 курсуватиме від вулиці Вахтанга Кікабідзе до проспекту Відрадного за звичним маршрутом, після чого рухатиметься бульваром Вацлава Гавела — без заїзду на проспект Відрадний, Академіка Шалімова та Академіка Стражеска. Далі транспорт продовжить рух вул.Віталія Скакуна за чинною схемою.
  • № 39 у напрямку до Лисогірського провулка їхатиме через проспекти Голосіївський і Науки, далі — вулицею Лисогірською до транспортної розв’язки на перетині з вулицями Ракетною та Панорамною, після чого — знову Лисогірською до провулка Лисогірського. У зворотному напрямку залишиться без змін.
  • № 98 курсуватиме за оновленою схемою: від вулиці Радунської через Будищанську, Оноре де Бальзака (непарна сторона), Олександри Екстер, проспект Червоної Калини, Сержа Лифаря та Пухівську — до ТЕЦ-6.
  • № 110 прямуватиме вулицею Радунською, у зворотному напрямку — Радунською через Лісківську та Милославську. Далі рух триватиме вул. Градинською, Оноре де Бальзака (парною стороною — у зворотному напрямку непарною), Олександри Екстер, проспектом Червоної Калини, вулицями Сержа Лифаря, Миколи Закревського — за звичним маршрутом до станції метро «Площа Українських Героїв».

транспорт, автобус

Зміни, які діятимуть 9 листопада на автобусних рейсах

  • № 31 працюватиме наступним чином: від станції метро «Політехнічний інститут» — через проспект Берестейський, Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську, Князя Володимира Мономаха — до вул. Татарської.
  • № 110 та № 112 прямуватимуть відповідно від станцій метро «Площа Українських Героїв» та «Лук’янівська» до вул. Райдужної за чинними рейсами. Потім вони їхатимуть через Івана Микитенка, Сірожупанників і Сулеймана Стальського, після чого повертатимуться до звичайного проїзду. У зворотному напрямку рух залишиться без змін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.