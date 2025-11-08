Вводиться новий графік руху транспорту в Києві та зміниться схема руху популярних маршрутів маршрутів.

Новий графік руху транспорту в Києві впроваджують через продовольчі ярмарки, які можуть вплинути на час поїздок киян на вихідних, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у «Київпастрансі».

8 та 9 листопада вводиться новий графік руху транспорту в Києві на восьми маршрутах через продовольчі ярмарки на шести вулицях столиці.

Пасажирам варто заздалегідь спланувати свій маршрут та врахувати можливі затримки. Ярмарки традиційно проводяться у вихідні дні на різних локаціях столиці.

Зміни, які діятимуть 8 листопада на автобусних маршрутах

№ 2 курсуватиме від вулиці Вахтанга Кікабідзе до проспекту Відрадного за звичним маршрутом, після чого рухатиметься бульваром Вацлава Гавела — без заїзду на проспект Відрадний, Академіка Шалімова та Академіка Стражеска. Далі транспорт продовжить рух вул.Віталія Скакуна за чинною схемою.

до проспекту Відрадного за звичним маршрутом, після чого рухатиметься бульваром Вацлава Гавела — без заїзду на проспект Відрадний, Академіка Шалімова та Академіка Стражеска. Далі транспорт продовжить рух вул.Віталія Скакуна за чинною схемою. № 39 у напрямку до Лисогірського провулка їхатиме через проспекти Голосіївський і Науки, далі — вулицею Лисогірською до транспортної розв’язки на перетині з вулицями Ракетною та Панорамною, після чого — знову Лисогірською до провулка Лисогірського. У зворотному напрямку залишиться без змін.

їхатиме через проспекти Голосіївський і Науки, далі — вулицею Лисогірською до транспортної розв’язки на перетині з вулицями Ракетною та Панорамною, після чого — знову Лисогірською до провулка Лисогірського. У зворотному напрямку залишиться без змін. № 98 курсуватиме за оновленою схемою : від вулиці Радунської через Будищанську, Оноре де Бальзака (непарна сторона), Олександри Екстер, проспект Червоної Калини, Сержа Лифаря та Пухівську — до ТЕЦ-6.

: від вулиці Радунської через Будищанську, Оноре де Бальзака (непарна сторона), Олександри Екстер, проспект Червоної Калини, Сержа Лифаря та Пухівську — до ТЕЦ-6. № 110 прямуватиме вулицею Радунською, у зворотному напрямку — Радунською через Лісківську та Милославську. Далі рух триватиме вул. Градинською, Оноре де Бальзака (парною стороною — у зворотному напрямку непарною), Олександри Екстер, проспектом Червоної Калини, вулицями Сержа Лифаря, Миколи Закревського — за звичним маршрутом до станції метро «Площа Українських Героїв».

Зміни, які діятимуть 9 листопада на автобусних рейсах

№ 31 працюватиме наступним чином : від станції метро «Політехнічний інститут» — через проспект Берестейський, Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську, Князя Володимира Мономаха — до вул. Татарської.

: від станції метро «Політехнічний інститут» — через проспект Берестейський, Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську, Князя Володимира Мономаха — до вул. Татарської. № 110 та № 112 прямуватимуть відповідно від станцій метро «Площа Українських Героїв» та «Лук’янівська» до вул. Райдужної за чинними рейсами. Потім вони їхатимуть через Івана Микитенка, Сірожупанників і Сулеймана Стальського, після чого повертатимуться до звичайного проїзду. У зворотному напрямку рух залишиться без змін.

