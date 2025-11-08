Грошову допомогу у межах програми «Тепла зима» для ВПО Львівської області зможуть використовувати для покриття першочергових зимових витрат.

У Львівській області внутрішньо переміщені особи та пенсіонери зможуть отримати нову грошову допомогу від держави, повідомляє Politeka.net.

Уряд України готує до запуску соціальну програму під назвою «Тепла зима», спрямовану на підтримку громадян у період холодів.

Метою цієї ініціативи є допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, щоб вони могли забезпечити базові потреби в опалювальний сезон — тепло, їжу та ліки. Згідно з умовами програми, одноразову фінансову допомогу у розмірі 6500 гривень зможуть отримати найбільш вразливі категорії населення.

Виплата матиме разовий характер і діятиме протягом 180 днів з моменту її зарахування. Якщо кошти не будуть використані у встановлений термін, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Гроші надходитимуть на спеціально створену «Дія.Картку», що гарантує прозорість і контроль за витратами.

Грошову допомогу у межах програми «Тепла зима» для ВПО Львівської області зможуть використовувати для покриття першочергових зимових витрат, серед яких:

купівля теплого одягу, взуття чи ковдр;

оплата комунальних послуг — зокрема газу, електроенергії та опалення;

придбання продуктів харчування;

закупівля медикаментів і засобів гігієни;

оплата транспортних послуг.

Право на отримання допомоги матимуть такі категорії громадян:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, у тому числі діти з інвалідністю, вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

внутрішньо переміщені особи з інвалідністю І групи;

діти з малозабезпечених родин;

самотні пенсіонери, що отримують надбавку на догляд.

Наразі уряд продовжує опрацьовувати механізм реалізації програми. Додаткову інформацію про порядок подання заяв і технічні деталі виплат планують оприлюднити найближчим часом.

Джерело: На пенсії.

