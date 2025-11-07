Обмеження руху транспорту у Львівській області запроваджуватиметься через ремонт, а основні роботи планується завершити до кінця поточного року.

Обмеження руху транспорту у Львівській області вводиться до кінця року, тому водіям варто знати, де діятимуть незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у львівській міській раді.

У селі Воля-Гомулецька розпочинається масштабний ремонт частини вулиці Озерної — від межі з Брюховичами до місцевої церкви. Як повідомили у Шевченківській районній адміністрації Львова, роботи стартують 7 листопада і триватимуть до 30 грудня. На цей період ділянку дороги буде повністю перекрито для руху транспорту.

Ремонт охопить ділянку завдовжки 2,3 кілометра. Тут облаштують якісне асфальтове покриття, нові тротуари, а також замінять водопровідні мережі. До фінансування робіт долучилися міжнародні партнери, що дозволить забезпечити високі стандарти виконання.

Під час ремонту буде обмеження руху транспорту у Львівській області. Як зазначили в управлінні транспорту Львівської міської ради, автобус №63, який курсує за маршрутом «вулиця Під Дубом — село Воля-Гомулецька», тимчасово їздитиме лише до місця проведення робіт у межах села.

За словами представників адміністрації, нинішній стан дороги потребував термінового втручання: покриття було щебеневим і місцями ґрунтовим, з численними вибоїнами, коліями та нерівностями. Узбіччя не були укріплені, водовідведення практично відсутнє, а пішохідна інфраструктура — відсутня повністю. Саме тому було проведено тендер, переможцем якого стало ТОВ «ОНУР», відоме якістю виконання дорожніх робіт.

Проєктом передбачено заміни чотирьох водопропускних труб діаметром 800 міліметрів та двох діаметром 500 міліметрів, облаштування тротуарів, а також встановлення двох зупинок громадського транспорту.

Основні роботи планують завершити до кінця поточного року. А вже наступного — нанести дорожню розмітку, встановити нові дорожні знаки та завершити замощення тротуарів у межах населеного пункту.

