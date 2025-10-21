Подорожчання проїзду у Львівській області вдарило по звичайних місцевих жителів, тож розповідаємо, кого саме це зачепило.

В одному з міст Львівської області офіційно оголосили про подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Дрогобицької міської ради, подорожчання проїзду у Львівській області стосується лише пасажирів, які платять готівкою, водночас власники "Карти дрогобичанина" зможуть оплачувати по старому тарифу.

Так, з 15 до 20 гривень зросла вартість квитка на міських маршрутах Дрогобича, за який розраховуються готівкою. Подорожчання проїзду у Львівській області передбачає, що люди, які користуються "Карткою мешканця Дрогобицької ТГ", платитимуть 15 грн, а за розрахунок банківською карткою безконтактно – 18.

Рішення про підвищення готівкового тарифу ухвалили для того, щоб стимулювати місцевих мешканців переходити на безготівкові розрахунки.

Представники міської ради наголосили, що завдяки ним можна вести чіткий облік пасажирів, визначати навантаження на маршрутах, фіксувати кількість пільговиків та їхню частку в загальному потоці.

Це дозволяє краще планувати роботу транспорту та контролювати фінансові потоки. Також під час обговорення нових тарифів, внесли зміни до переліку пільгових категорій, які мають право на безкоштовний проїзд у межах Дрогобицької громади.

До пільговиків віднесли учасників бойових дій та добровольців АТО і ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючих, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

А також людей з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю, батьків загиблих військовослужбовців, членів сімей загиблих ветеранів війни та ветеранів різних служб.

Окрім того, право на пересування містом без квитка щомісяця за умови пред’явлення "Картки жителя Дрогобицької ТГ" мають пенсіонери, особи з інвалідністю ІІІ групи старші 60 років та опікуни дітей-сиріт.

