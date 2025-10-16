Початок опалювального сезону 2025 року у Львові залежатиме від стану мереж та температури.

Початок опалювального сезону 2025 року у Львові відтерміновано через складну ситуацію в енергетиці, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міський голова Андрій Садовий.

За його словами, місто у найближчі три тижні переведуть у режим тестування, щоб перевірити ресурси, забезпечення та оперативність усіх систем. Мер наголосив, що наразі запуск опалення неможливий, але міська рада робить усе необхідне, аби взимку мешканці отримали тепло. Він закликав львів’ян подбати про себе в цей період, оскільки тимчасово подача тепла до осель буде обмежена.

Андрій Садовий уточнив, що вперше одночасно по всьому місту відбудеться тестування критично важливих об’єктів. Зокрема, світлофори переведуть на альтернативне живлення, щоб переконатися у їхній роботі під час можливого блекауту. Аналогічно тестуватимуть водопостачання, електроенергію, газ, громадський транспорт та зв’язок. Це дозволить виявити проблемні ділянки та підготувати систему до стабільної роботи в опалювальний період.

До слова, в Україні опалювальний сезон вже стартував у деяких регіонах, зокрема Рівненській, Львівській, Хмельницькій областях та у Києві. Там тепло наразі подається лише до закладів соціальної сфери — шкіл, лікарень та інших установ. У Херсоні опалення розпочалося 1 жовтня для абонентів з індивідуальним опаленням. Зима 2025–2026 року прогнозується складною через пошкодження російськими обстрілами газовидобувної інфраструктури.

За даними агентства Bloomberg, близько 60% видобутку природного газу в Україні було знищено, що змусить країну значно збільшити імпорт. Тож, початок опалювального сезону 2025 року у Львові залежатиме від стану мереж та температури.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львові: хто може розраховувати на прихисток.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Львові: які нововведення з'явилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львові: українцям пропонують зарплату від 30 тисяч.