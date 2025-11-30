Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує ремонт житла та індивідуальну увагу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надходить мешканцям регіону, які пережили обстріли й потребують оперативної підтримки, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізує організація «Карітас», зосереджуючи увагу на відновленні приватних будинків та супроводі людей, що втратили можливість самостійно впоратися з наслідками бойових дій.

Команди фахівців проводять заміну зруйнованих конструкцій, ремонтують покрівлі, утеплюють приміщення та повертають пошкоджені будівлі до стану, придатного для безпечного побуту. Акцент роблять на оселях, які можна привести до порядку без повного відновлення.

Заявки мають право подавати жителі Харкова та Ізюму. Першочергово розглядають звернення літніх осіб, родин з дітьми, людей з інвалідністю, вагітних жінок, внутрішньо переміщених громадян та пацієнтів із тяжкими хронічними захворюваннями.

Окремим напрямом є соціальний супровід: спеціалісти надають консультації, допомагають вирішувати щоденні питання й забезпечують психологічну підтримку, що сприяє стабілізації емоційного стану після пережитих подій.

Додатково наголошується, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує ремонт житла та індивідуальну увагу, створюючи умови для повернення до звичного життя. Організатори закликають подавати заявки завчасно, аби отримати необхідні послуги до приходу холодів.

Також варто зауважити, що окрім цього, місцеві жителі можуть отримати безкоштовні продукти та інші види підтримки через проєкт «H.O.P.E. WELL», що системно допомагає самотнім людям старшого віку та громадянам з інвалідністю.

