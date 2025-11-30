У регіоні триває програма, в межах якої надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі.

Благодійники закликають жителів, чиє житло постраждало від обстрілів, подавати заявки на участь у гуманітарній допомозі для пенсіонерів у Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Як йдеться в Телеграм-каналі Карітас, гуманітарна підтримка для пенсіонерів у Запоріжжі надається в межах проєкту “Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні”.

Прийом заявок уже триває, і організація закликає всіх, хто відповідає критеріям, не зволікати з реєстрацією. Отримати підтримку можуть ті домогосподарства, які після 24 лютого 2022 року зазнали незначних пошкоджень житла внаслідок обстрілів.

Важливою умовою є проживання у облцентрі або в області, де нині зберігається відносно стабільна ситуація з безпекою. Другий критерій стосується доходу.

Якщо члени родини втратили роботу або середній дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень на місяць, то таке домогосподарство має право на участь в ініціативі.

Водночас ті, хто вже отримував фінансову чи ремонтну підтримку від державних чи інших благодійних проєктів, претендувати на неї не можуть. Окремо виділяється перелік категорій вразливості, що враховується при розгляді заявок на гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі.

До нього належать люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, самотні літні жителі віком від 60 років, родини без підтримки, багатодітні сім’ї, самотні батьки з дітьми, а також вагітні жінки та матері з малюками до трьох років.

Організація наголошує, що заявки приймають у разі пошкодження вікон, дверей чи даху. Для цього потрібно заповнити форму реєстрації, після чого з заявником зв’яжеться спеціаліст і надасть повну консультацію щодо подальших дій.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право