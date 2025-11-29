Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області допомагає компенсувати витрати на харчування та забезпечити підтримку здоров’я.

Частина українців може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області у вигляді виплат на харчування через Пенсійний фонд України, повідомляє Politeka.

Програма поширюється на осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають відповідний статус.

Отримати компенсацію можуть учасники ліквідації аварії на ЧАЕС або інших ядерних аварій, віднесені до категорій І або ІІ, а також громадяни, які зазнали шкоди від радіаційного опромінення і належать до цих же категорій.

Мета виплат — часткове відшкодування витрат на збалансоване харчування, необхідне для підтримки здоров’я постраждалих. Держава забезпечує цільовий і стабільний характер таких виплат, визнаючи потребу особливого соціального захисту цієї категорії населення.

Щоб отримати допомогу, громадянин повинен звернутися до органів Пенсійного фонду з заявою та надати документи: копію довідки про податковий номер або паспорт, а також посвідчення, що підтверджує статус учасника ліквідації аварії чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії І або ІІ.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області допомагає компенсувати витрати на харчування та забезпечити підтримку здоров’я найбільш уразливих громадян.

Крім того, у Харкові люди мають можливість отримати безкоштовні продукти.

Проєкт реалізується в рамках проєкту «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома», який спрямований на підтримку людей, що перебувають у складних обставинах. Особлива увага приділяється самотнім людям похилого віку, немічним та невиліковно хворим громадянам, а також внутрішньо переміщеним особам

Останін новини:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.