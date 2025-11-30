Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області здійснюється щомісяця і має на меті допомогти покрити додаткові витрати на догляд.

У 2025 році передбачено надання додаткових грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області, зокрема для тих, хто проживає самостійно, повідомляє Politeka.net.

Ця фінансова підтримка покликана допомогти літнім людям, які через свій вік або стан здоров’я потребують постійного догляду і не мають можливості самостійно забезпечувати повноцінне життя.

Хто вважається самотнім пенсіонером

Право на отримання доплати мають пенсіонери, які відповідають певним критеріям.

По-перше, отримувач повинен бути у віці 80 років або старше.

По-друге, він має проживати окремо, без членів родини, які могли б забезпечити догляд.

По-третє, стан здоров’я пенсіонера повинен потребувати постійного стороннього догляду, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії.

Нарешті, однією з умов є отримання пенсії за віком. Важливо зазначити, що особи, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю доплату.

Розмір щомісячної виплати

У 2025 році розмір доплати для самотніх пенсіонерів становить 944 гривні. Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області здійснюється щомісяця і має на меті допомогти покрити додаткові витрати на догляд та забезпечення базових потреб. Для літньої людини, яка проживає сама, ця сума може стати важливою фінансовою підтримкою, сприяючи більшому комфорту та безпеці у повсякденному житті.

Як оформити виплату

Щоб оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області, українцю необхідно звернутися до органів соціального захисту населення або до Пенсійного фонду за місцем проживання. Для цього потрібно подати письмову заяву, а також надати копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Обов’язковим документом є висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує необхідність постійного стороннього догляду.

