У вересні 2025 року працюючі пенсіонери можуть розраховувати на низку доплат для пенсіонерів в Київській області.

Для пенсіонерів, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок, зберігається можливість отримувати низку доплат для пенсіонерів в Київській області, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Зокрема, у вересні 2025 року працюючі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку за понаднормовий стаж, а також на доплату за донорство.

Надбавка за понаднормовий стаж надається тим особам, чий трудовий шлях перевищує встановлені законом норми. При цьому враховуються різні правила залежно від того, коли була призначена пенсія. Якщо це відбулося до жовтня 2011 року, то додаткові роки обчислюються понад 25 років стажу для чоловіків і понад 20 років для жінок. Для тих, кому пенсію призначили після жовтня 2011 року, нормою вважається 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Сума обраховується у відсотках: за кожний повний рік понаднормового стажу пенсіонер отримує 1% від розміру прожиткового мінімуму. У 2025 році цей показник становить 2 361 гривню, тож щорічна надбавка дорівнює 23,61 гривні. Таким чином, чим більший стаж понад норму, тим відчутнішою стає доплата для пенсіонерів в Київській області.

Окрему категорію становить щомісячна доплата для пенсіонерів в Київській області, якщо вони мають статус почесних донорів крові. Вона дорівнює 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році цей показник становить 2 920 гривень, тож розмір надбавки складає 292 гривні щомісяця. Вона нараховується на підставі заяви пенсіонера, який має офіційно підтверджений статус почесного донора.

Щоб отримати цей статус, громадянин має безоплатно здати 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми крові. Саме такі критерії визначені українським законодавством для присвоєння звання «Почесний донор».

Крім того, для працюючих пенсіонерів залишається актуальною й індексація пенсій. Завдяки їй періодично підвищується розмір виплат, що дає змогу частково компенсувати зростання цін та підтримати рівень життя літніх українців, які продовжують працювати.

