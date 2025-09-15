В сентябре 2025 работающие пенсионеры могут рассчитывать на ряд доплат для пенсионеров в Киевской области.

Для пенсионеров, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, сохраняется возможность получать ряд доплат для пенсионеров в Киевской области, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В частности, в сентябре 2025 года работающие украинцы пожилого возраста могут рассчитывать на надбавку за сверхурочный стаж, а также на доплату за донорство.

Надбавка за сверхурочный стаж предоставляется тем лицам, чей трудовой путь превышает установленные законом нормы. При этом учитываются разные правила в зависимости от того, когда была назначена пенсия. Если это произошло до октября 2011 года, то в дополнительные годы исчисляются более 25 лет стажа для мужчин и более 20 лет для женщин. Для тех, кому назначена пенсия после октября 2011 года, нормой считается 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Сумма рассчитывается в процентах: за каждый полный год сверхурочного стажа украинец получает 1% от размера прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составляет 2361 гривну, поэтому ежегодная надбавка равна 23,61 гривны. Таким образом, чем больше стаж сверх нормы, тем ощутимее становится доплата для пенсионеров в Киевской области.

Отдельную категорию составляет ежемесячная доплата для пенсионеров в Киевской области, если у них есть статус почетных доноров крови. Она равняется 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель составляет 2 920 гривен, поэтому размер надбавки составляет 292 гривны ежемесячно. Она начисляется на основании заявления, имеющего официально подтвержденный статус почетного донора.

Чтобы получить этот статус, гражданин должен бесплатно сдать 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы крови. Именно такие критерии определены украинским законодательством для присвоения звания Почетный донор.

Кроме того, для работающих украинцев остается актуальной и индексация пенсий. Благодаря ей периодически повышается размер выплат, что позволяет частично компенсировать рост цен и поддержать уровень жизни пожилых украинцев, продолжающих работать.

