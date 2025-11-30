Робота для пенсіонерів у Кривому Розі включає обслуговування магазинів, складську діяльність та перевезення, що дозволяє поєднувати активність з гарантованим доходом.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні напрямки та дозволяє залишатися активними, забезпечуючи стабільний заробіток, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua розміщені вакансії для кандидатів з різним досвідом, що дає змогу обирати оптимальні варіанти працевлаштування відповідно до здібностей і потреб.

Так, мережа електроніки «Фокстрот», яка понад три десятиліття працює на українському ринку, шукає співробітницю для підтримки чистоти в офісних та торгових приміщеннях. Заробітна плата становить 9 000 гривень, робочий графік – п’ять днів на тиждень. Крім того, передбачені корпоративна форма, бонуси, знижки на продукцію та участь у внутрішніх заходах компанії. Основні обов’язки включають прибирання залів і службових кімнат.

Компанія «СервісРестГруп» пропонує вакансії вантажників із зарплатою 9 000–10 000 гривень. Праця передбачає сортування товарів, навантажувально-розвантажувальні роботи, підготовку продукції до відправки та підтримку порядку на складі. Важливі якості для кандидатів – уважність, пунктуальність, готовність до навчання та здатність працювати у команді.

Сервіс «DriveMe», що співпрацює з платформою Uklon, шукає водіїв категорії B. Доходи становлять від 25 000 до 30 000 гривень плюс до 65% від каси. Пропонуються справні автомобілі, зручний графік, система премій і підтримка на роботі. Мінімальний досвід керування авто – дев’ять місяців, потрібна акуратність і ввічливість у спілкуванні з клієнтами.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі включає обслуговування магазинів, складську діяльність та перевезення, що дозволяє поєднувати активність з гарантованим доходом.

