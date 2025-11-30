Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямовані на підтримку українських родин.

У Дніпропетровській області внутрішньо переміщені особи та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продуктові набори GEM, однак допомога надається не у всіх громадах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Мирноградської організації товариства Червоного Хреста.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були зареєстровані у 2024–2025 роках і наразі проживають у місті Тернівка, мають можливість отримати продуктові набори в межах гуманітарної програми GEM. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямовані на підтримку родин, що залишили свої домівки через воєнні дії, та забезпечення їх базових потреб у харчуванні.

Організатори підкреслюють, що повторно отримати допомогу можуть лише ті сім’ї, які не користувалися набором у вересні або листопаді 2025 року. Для кожного члена родини старше п’яти років передбачено окремий набір, що дозволяє забезпечити необхідні продукти для дорослих та дітей.

Для отримання допомоги необхідно мати при собі оригінали документів на всіх членів сім’ї: паспорти громадян, свідоцтва про народження дітей, довідки ВПО та ідентифікаційні коди. Наявність цих документів є обов’язковою умовою реєстрації та отримання наборів.

Прийом громадян здійснюється в офісі Мирноградської організації товариства Червоного Хреста з понеділка по четвер з 10:00 до 15:00. У п’ятницю прийом не проводиться.

Ініціатива має на меті допомогти внутрішньо переміщеним особам у складних життєвих обставинах та підтримати їхнє життя під час адаптації у новій громаді.

