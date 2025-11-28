Новий графік руху поїздів в Полтавській області вводиться на кілька експресів "Укрзалізниці", що курсують в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

На Полтавщині тимчасово змінюється рух низки приміських поїздів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури. "Укрзалізниця" попереджає пасажирів, що новий графік руху поїздів в Полтавській області і такі зміни діятимуть протягом перших днів грудня та стосуватимуться маршрутів у напрямку станції Лубни.

З 1 по 5 грудня кілька приміських поїздів курсуватимуть за оновленими маршрутами. Експрес 6364, який зазвичай прямує за напрямком Гребінка – Ромодан, тимчасово рухатиметься на ділянці Гребінка – Лубни. У зворотному напрямку також відбудуться зміни: експрес 6365 курсуватиме від Лубен до Гребінки замість звичного маршруту Ромодан – Гребінка.

Електричка 6363, що зазвичай слідує за напрямком Ромодан – Гребінка, у ці дні прямуватиме лише до станції Лубни. Крім того, електричка 6366 тимчасово курсуватиме за маршрутом Лубни – Ромодан, хоча за стандартним розкладом він рухається між Гребінкою та Ромоданом.

Такі тимчасові зміни впроваджені для забезпечення безпечної роботи залізниці під час проведення ремонтів. "Укрзалізниця" рекомендує пасажирам заздалегідь ознайомлюватися з актуальним постанційним розкладом руху поїздів на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо також, що повністю перекрили рух транспорту по вул. Володимира Івасюка в Полтаві. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Пов’язано це з реконструкцією котельні «Полтаватеплоенерго». Термін дії рішення — до 7 грудня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: популярних товарів стало значно менше, чому спостерігається нестача.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: нові розцінки можуть здивувати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: які документи слід надати для отримання.