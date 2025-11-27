Ринок у регіоні вступає у фазу нестабільності, де попит значно перевищує пропозицію, що створює дефіцит продуктів у Полтавській області.

У Полтавській області спостерігається дефіцит окремих продуктів, які традиційно присутні на столах українців, повідомляють аналітики Politeka.net.

Про це розповіли аналітики.

Зокрема, фіксується суттєве зростання цін на тепличні огірки, що пов'язано з обмеженою пропозицією на внутрішньому ринку. За словами експертів, поєднання дефіциту овочів та стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого підвищення цін.

Наразі на тепличних господарствах огірки реалізуються за ціною від 85 до 110 гривень за кілограм, що приблизно на 10% більше, ніж минулого тижня. Така динаміка пояснюється активними закупівлями високоякісної продукції з боку торговельних мереж, які дозволяють виробникам коригувати ціни відповідно до попиту.

Додатковим фактором, що стимулює зростання вартості, є скорочення обсягів пропозиції. Більшість тепличних комбінатів у країні вже завершують сезон реалізації основної хвилі врожаю, що обмежує доступну кількість продукції на ринку. У таких умовах, коли попит значно перевищує пропозицію, ціни логічно підвищуються.

Аналогічна ситуація спостерігається й на ринку тепличних помідорів. Вартість томатів підвищується вже третій тиждень поспіль, головною причиною цього є зменшення обсягів поставок з тепличних підприємств. Виробники не виключають, що у разі, якщо обсяги пропозиції не зростуть найближчими тижнями, а дефіцит продуктів у Полтавській області збережеться, ціни на овочі продовжать зростати.

Таким чином, ринок тепличних овочів у регіоні вступає у фазу нестабільності, де попит значно перевищує пропозицію, що створює передумови для подальшого подорожчання продукції.

Джерело: AgroReview.

