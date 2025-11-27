Графік відключення світла у Волинській області на 28 листопада оприлюднили для мешканців кількох громад, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надають на сайті Рожищенської громади.
Планові роботи проводитимуться для підвищення надійності електромереж і триватимуть у визначені години.
28 листопада з 09:00 до 17:00 енергетики тимчасово знеструмлять такі населені пункти та вулиці:
- Дубище: Грушевського Президента, Зелена, Незалежності, Селянська
- Єлизаветин: Гайова, Васильківська, Гранична, Ювілейна, Прилісна
- Носачевичі: Анатолія Царапкіна, Молодіжна, Святослава Симінського
- Олешковичі: Садова, Зелена, Набережна, Польова
- Ольганівка: Гранична, Лісова
- Переспа: Ковельська, Миру, Перемоги
- Рожище: Наливайка, Героїв України, Дорошенка, Сухомлинського, Промислова, Любомира Гузара, Миколи Хвильового, Шилокадзе, Набережна
- Рудня: Спортивна, Молодіжна, Набережна, Центральна
Місцевих жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Графік відключення світла у Волинській області на 28 листопада допоможе забезпечити стабільну роботу мереж і уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.
Щоб підготуватися до знеструмлення, варто заздалегідь зарядити телефони та павербанки, підготувати ліхтарики або свічки, а також зробити запас питної води та продуктів, які не потребують приготування. Корисно перевірити роботу холодильника і планувати активності у світловий час, щоб мінімізувати незручності під час вимкнення електроенергії.
Також варто повідомити членів родини про час відключення та домовитися про безпечне використання приладів під час відсутності електрики.
