Графік відключення світла у Волинській області на 28 листопада допоможе забезпечити стабільну роботу мереж.

Графік відключення світла у Волинській області на 28 листопада оприлюднили для мешканців кількох громад, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Рожищенської громади.

Планові роботи проводитимуться для підвищення надійності електромереж і триватимуть у визначені години.

28 листопада з 09:00 до 17:00 енергетики тимчасово знеструмлять такі населені пункти та вулиці:

Дубище: Грушевського Президента, Зелена, Незалежності, Селянська

Єлизаветин: Гайова, Васильківська, Гранична, Ювілейна, Прилісна

Носачевичі: Анатолія Царапкіна, Молодіжна, Святослава Симінського

Олешковичі: Садова, Зелена, Набережна, Польова

Ольганівка: Гранична, Лісова

Переспа: Ковельська, Миру, Перемоги

Рожище: Наливайка, Героїв України, Дорошенка, Сухомлинського, Промислова, Любомира Гузара, Миколи Хвильового, Шилокадзе, Набережна

Рудня: Спортивна, Молодіжна, Набережна, Центральна

Місцевих жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Графік відключення світла у Волинській області на 28 листопада допоможе забезпечити стабільну роботу мереж і уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Щоб підготуватися до знеструмлення, варто заздалегідь зарядити телефони та павербанки, підготувати ліхтарики або свічки, а також зробити запас питної води та продуктів, які не потребують приготування. Корисно перевірити роботу холодильника і планувати активності у світловий час, щоб мінімізувати незручності під час вимкнення електроенергії.

Також варто повідомити членів родини про час відключення та домовитися про безпечне використання приладів під час відсутності електрики.

