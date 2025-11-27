Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві є не лише гуманітарною підтримкою, а й способом посилити взаємодію між людьми.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві продовжує надавати благодійний фонд «Карітас», який організовує щоденне харчування у міській соціальній їдальні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію розповіли на сайті організації Карітас.

Програму спрямовано на громадян, що потребують регулярної підтримки через складні життєві обставини.

У фонді пояснюють, що проєкт забезпечує стабільну видачу обідів, сформованих як збалансовані порції. Такий формат допомагає людям, які тимчасово залишилися без достатнього доходу, отримувати необхідну їжу без додаткових витрат. Ініціатива якісно доповнює інші локальні заходи соціального характеру та користується відчутним попитом.

Щоб долучитися, заявники проходять реєстрацію безпосередньо у приміщенні їдальні. Після підтвердження даних видають абонемент, що діє тридцять днів. Обіди отримують щодня з тринадцятої до чотирнадцятої години, за адресою: вулиця Семена Антонця (Балакіна), двадцять чотири. Представники фонду уточнюють, що графік є сталим, а робота команди спрямована на чітке дотримання заявлених годин.

Для участі необхідні: паспорт, податковий номер, довідка внутрішньо переміщеної особи та документ, який підтверджує належність до вразливої категорії. Такі умови дозволяють забезпечити справедливий розподіл допомоги та охопити громадян, котрі дійсно стикаються з труднощами.

Остання хвиля набору охопила людей із інвалідністю першої–третьої групи та самотніх містян, яким виповнилося шістдесят років. Набір було відкрито для тих, хто не користувався програмою після травня дві тисячі двадцять четвертого року. Фонд підкреслює, що оновлення списків дає змогу залучити нових учасників, які потребують постійної допомоги.

Представники організації зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві є не лише гуманітарною підтримкою, а й способом посилити взаємодію між людьми, які опинилися у скрутних умовах. У межах проєкту «Карітас» прагне забезпечити тепле, гідне та стабільне середовище для кожного, хто відповідає вимогам і дійсно потребує допомоги.

