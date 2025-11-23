Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області необхідне для забезпечення стабільного водопостачання.

Виконавчий комітет Переяславської міської ради ухвалив рішення про підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області, повідомляє Politeka.

Нові ціни почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Згідно з рішенням, кубометр водопостачання коштуватиме 34,14 грн, а водовідведення — 62,76 грн. Для порівняння, нинішні тарифи становлять 21,30 грн за воду та 45,00 грн за стоки.

Заступниця міського голови Ольга Огієвич зазначила, що основною причиною змін стала суттєве подорожчання електроенергії, яка формує значну частку витрат підприємства. Попереднє коригування тарифів відбулося 1 серпня 2023 року для населення та 1 квітня 2025-го для організацій.

Виконком вирішив встановити однакові тарифи для всіх категорій споживачів. Місцева влада наголошує, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області необхідне для забезпечення стабільного водопостачання та належного рівня обслуговування мешканців.

Мешканцям радять враховувати нові тарифи при плануванні сімейного бюджету на наступний рік.

Крім того, про подібну ситуацію повідомляли і в Рівненській області.

З 1 листопада 2025 року мешканці сплачують 35,57 грн за кубометр води та 61,45 за водовідведення. Загальна сума за послуги становитиме 97,02 за кубометр. У рішенні також зазначено, що з новорічного періоду тарифи знову зростуть.

Від 1 січня 2026 року ціна води становитиме 36,42 грн за кубометр, а водовідведення — 63,30. Підсумкова вартість досягне 99,72 за кубометр. Окремо визначено абонентську плату — 24,07 щомісяця.

Така ситуація вплине на бюджети родин, тому мешканцям радять враховувати нові дані.

