Серед найцікавіших пропозицій на сайті work.ua для пенсіонерів в Одесі є робота чоботарем, взуттєвиком або складальником взуття. Обов’язки включають збирання презентаційних зразків чоловічого та жіночого взуття без масового пошиття.

Важливо мати досвід від 1 року, готовність працювати з різними матеріалами, такими як шкіра, замша, текстиль, уважність до деталей та відповідальність. Заробітна плата коливається від 28 000 до 35 000.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, дружній колектив, сучасне обладнання та можливість професійного розвитку.

Ще одна пропозиція - водій-експедитор у компанії «Динаміка ДП». Ця зайнятість передбачає доставку товарів клієнтам в облцентрі та в регіоні, участь у складському обліку та оформленні первинної документації.

Для виконання обов’язків необхідно мати права категорії В та готовність їздити на автомобілі компанії. Зарплата від 22 000 до 25 000 із перспективою зростання після успішного випробувального періоду. Графік: з 9:00 до 18:00 з вихідними у суботу та неділю.

Також є можливість працевлаштування в медичній сфері. Медична сестра або асистент стоматолога може працювати за фіксованим або позмінним графіком, повна або неповна зайнятість.

Обов’язки включають стерилізацію медичного інструменту, асистування лікарю та прибирання обладнання. Зарплата залежить від графіка і коливається від 7 000 до 21 000 грн.

