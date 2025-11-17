Пріоритет грошової допомоги в Одеській області надається пенсіонерам, малозабезпеченим сім’ям, включно з внутрішньо переміщеними особами.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області може бути надана Товариством Червоного Хреста, проте варто знати важливі деталі про наразування, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЄДопомога.

Пріоритет грошової допомоги в Одеській області надається пенсіонерам, малозабезпеченим сім’ям, включно з внутрішньо переміщеними особами. Окрім цього, для подальшого узгодження до списку потенційних отримувачів входять:

одинокі матері, які отримують підтримку на дітей;

отримувачі підтримки у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;

отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

багатодітні сім’ї, що отримують виплату на дітей;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійні виплати;

отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною.

Програма діє на всій території України, із пріоритетом для внутрішньо переміщених осіб з найбільш постраждалих регіонів, зокрема Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Кожен отримувач має право на одноразову грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій населення в Одеській області в розмірі 2 500 грн. Вона надаватиметься протягом одного місяця, із можливістю подальшого продовження строку її надання залежно від обставин.

Конфіденційний зворотній зв’язок можна надсилати на електронну адресу sos@redcross.org.ua, а загальні питання – на feedback@redcross.org.ua.

