Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області може бути надана Товариством Червоного Хреста, проте варто знати важливі деталі про наразування, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЄДопомога.
Пріоритет грошової допомоги в Одеській області надається пенсіонерам, малозабезпеченим сім’ям, включно з внутрішньо переміщеними особами. Окрім цього, для подальшого узгодження до списку потенційних отримувачів входять:
- одинокі матері, які отримують підтримку на дітей;
- отримувачі підтримки у зв’язку з вагітністю та пологами;
- особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;
- отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;
- багатодітні сім’ї, що отримують виплату на дітей;
- непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійні виплати;
- отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною.
Програма діє на всій території України, із пріоритетом для внутрішньо переміщених осіб з найбільш постраждалих регіонів, зокрема Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
Кожен отримувач має право на одноразову грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій населення в Одеській області в розмірі 2 500 грн. Вона надаватиметься протягом одного місяця, із можливістю подальшого продовження строку її надання залежно від обставин.
Конфіденційний зворотній зв’язок можна надсилати на електронну адресу sos@redcross.org.ua, а загальні питання – на feedback@redcross.org.ua.
