Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области может быть предоставлена ​​Обществом Красного Креста, однако следует знать важные детали о нарезании, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы ЕПОМОГА.

Приоритет денежной помощи в Одесской области предоставляется пенсионерам, малообеспеченным семьям, включая внутренне перемещенные лица. Кроме того, для дальнейшего согласования в список потенциальных получателей входят:

одинокие матери, получающие поддержку детей;

получатели поддержки в связи с беременностью и родами;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, получающие государственную помощь;

получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;

многодетные семьи, получающие выплату на детей;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионные выплаты;

получатели пособия, которые ухаживают за больным ребенком.

Программа действует на всей территории Украины с приоритетом для внутренне перемещенных лиц из наиболее пострадавших регионов, в частности Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Каждый получатель имеет право на единовременное пособие для пенсионеров и других категорий населения в Одесской области в размере 2 500 грн. Она будет предоставляться в течение одного месяца с возможностью дальнейшего продления срока ее предоставления в зависимости от обстоятельств.

Конфиденциальную обратную связь можно отправлять по электронному адресу sos@redcross.org.ua, а общие вопросы – на feedback@redcross.org.ua.

