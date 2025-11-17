Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области может быть предоставлена Обществом Красного Креста, однако следует знать важные детали о нарезании, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении прессслужбы ЕПОМОГА.
Приоритет денежной помощи в Одесской области предоставляется пенсионерам, малообеспеченным семьям, включая внутренне перемещенные лица. Кроме того, для дальнейшего согласования в список потенциальных получателей входят:
- одинокие матери, получающие поддержку детей;
- получатели поддержки в связи с беременностью и родами;
- лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, получающие государственную помощь;
- получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;
- многодетные семьи, получающие выплату на детей;
- неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионные выплаты;
- получатели пособия, которые ухаживают за больным ребенком.
Программа действует на всей территории Украины с приоритетом для внутренне перемещенных лиц из наиболее пострадавших регионов, в частности Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
Каждый получатель имеет право на единовременное пособие для пенсионеров и других категорий населения в Одесской области в размере 2 500 грн. Она будет предоставляться в течение одного месяца с возможностью дальнейшего продления срока ее предоставления в зависимости от обстоятельств.
Конфиденциальную обратную связь можно отправлять по электронному адресу sos@redcross.org.ua, а общие вопросы – на feedback@redcross.org.ua.
