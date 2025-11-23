Работа для пенсионеров в Одессе становится все более востребованной, ведь старики хотят сохранить свою финансовую стабильность.

Работа для пенсионеров в Одессе подойдет тем, кто хочет оставаться активным и полезным, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Одессе предлагает широкий выбор вакансий, где можно применить опыт и получить стабильный доход.

Среди самых интересных предложений на сайте work.ua для пенсионеров в Одессе есть работа сапожником, обувщиком или сборщиком обуви. Обязанности включают сбор презентационных образцов мужской и женской обуви без массового пошива.

Важно иметь опыт от 1 года, готовность работать с разными материалами, такими как кожа, замша, текстиль, внимательность к деталям и ответственность. Заработная плата колеблется от 28000 до 35000.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, социальные гарантии, дружеский коллектив, современное оборудование и возможность профессионального развития.

Еще одно предложение – водитель-экспедитор в компании «Динамика ДП». Эта занятость предполагает доставку товаров клиентам в облцентре и регионе, участие в складском учете и оформлении первичной документации.

Для выполнения обязанностей необходимо иметь права категории и готовность ездить на автомобили компании. Зарплата от 22000 до 25000 с перспективой роста после успешного испытательного периода. График: с 9:00 до 18:00 с выходными в субботу и воскресенье.

Также существует возможность трудоустройства в медицинской сфере. Медицинская сестра или помощник стоматолога может работать по фиксированному или посменному графику, полная или неполная занятость.

Обязанности включают стерилизацию медицинского инструмента, ассистирование врачу и уборку оборудования. Зарплата зависит от графика и колеблется от 7000 до 21000 грн.

