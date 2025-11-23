Такий дефіцит продуктів у Запоріжжі створює ризики нестачі товару на ринку, що вже відчутно проявляється в окремих громадах і може спричинити подальше подорожчання.

У Запоріжжі зафіксовано дефіцит одного з найбільш затребуваних продуктів, який широко використовують у повсякденному приготуванні страв, повідомляє Politeka.net.

Причиною нестачі стала ситуація, що склалася на всеукраїнському ринку білоголової капусти, який у 2025 році демонструє різку та нестабільну динаміку цін.

Експерти пояснюють, що на ринок одночасно вплинуло кілька вагомих чинників. Передусім це несприятливі погодні умови, які негативно позначилися на врожаї. Додатково свою роль зіграла реакція аграріїв на низькі закупівельні ціни попереднього року, через що вони скоротили посіви. Не менш значимим залишається й давній системний виклик – недостатня кількість сучасних сховищ, здатних забезпечити якісне зберігання овочів. Саме тому, попри осіннє здешевлення, експерти прогнозують можливе підвищення цін узимку.

За словами фахівця Миколи Соботовича, цього року значна частина вирощеної капусти не відповідає вимогам для тривалого зберігання. Це означає, що в овочесховища закладають менші обсяги продукції, яка зможе зберегти товарний вигляд до кінця зими або до початку весни.

Такий дефіцит продуктів у Запоріжжі створює ризики нестачі товару на ринку, що вже відчутно проявляється в окремих громадах і може спричинити подальше подорожчання.

Фахівці наголошують, що ринок капусти має циклічний характер: високі ціни стимулюють збільшення виробництва, після чого відбувається різке падіння вартості, яке згодом знову приводить до скорочення посівів та чергового стрибка цін.

На думку експертів, розірвати це коло можливо лише за умови впровадження сучасних технологій вирощування та активного розвитку інфраструктури зі зберігання урожаю. Зокрема, йдеться про будівництво нових овочесховищ, що дозволить зберігати стабільну пропозицію протягом усього року та мінімізувати сезонні коливання.

