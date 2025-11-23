Такой дефицит продуктов в Запорожье создает риски нехватки товара на рынке, что уже ощутимо проявляется в отдельных общинах и может привести к дальнейшему подорожанию.

В Запорожье зафиксирован дефицит одного из самых востребованных продуктов, широко используемых в повседневном приготовлении блюд, сообщает Politeka.net.

Причиной нехватки стала ситуация на всеукраинском рынке белокочанной капусты, который в 2025 году демонстрирует резкую и нестабильную динамику цен.

Эксперты объясняют, что на рынок одновременно повлияло несколько значимых факторов. Прежде всего, это неблагоприятные погодные условия, которые негативно сказались на урожае. Дополнительно свою роль сыграла реакция аграриев на низкие закупочные цены в прошлом году, из-за чего они сократили посевы. Не менее значимым остается и давний системный вызов – недостаточное количество современных хранилищ, способных обеспечить качественное хранение овощей. Именно поэтому несмотря на осеннее удешевление, эксперты прогнозируют возможное повышение цен зимой.

По словам специалиста Николая Соботовича, в этом году значительная часть выращенной капусты не отвечает требованиям длительного хранения. Это означает, что в овощехранилищах закладывают меньшие объемы продукции, которая сможет сохранить товарный вид до конца зимы или до начала весны.

Такой дефицит продуктов в Запорожье создает риски нехватки товара на рынке, что уже ощутимо проявляется в отдельных общинах и может привести к дальнейшему подорожанию.

Специалисты отмечают, что рынок капусты носит циклический характер: высокие цены стимулируют увеличение производства, после чего происходит резкое падение стоимости, которое впоследствии снова приводит к сокращению посевов и очередному скачку цен.

По мнению экспертов, разорвать этот круг можно только при условии внедрения современных технологий выращивания и активного развития инфраструктуры по хранению урожая. В частности, речь идет о строительстве новых овощехранилищ, что позволит сохранять стабильное предложение в течение всего года и минимизировать сезонные колебания.

Источник: AgroWeek.

