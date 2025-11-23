Повышение тарифов на воду в Сумской области является плановой мерой для стабильного водоснабжения и финансовой устойчивости предприятия.

Повышение тарифов на воду в Сумской области было объявлено в Конотопе, сообщает местное коммунальное предприятие ВУВКХ, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотведения и вступят в силу после завершения общественного обсуждения.

Причиной названо удорожание сырья, материалов и энергоресурсов. Дополнительно на формирование тарифов повлияли амортизационные расходы, услуги сторонних организаций, новые налоговые обязательства и инвестиционные программы.

По проекту кубометр воды будет стоить 43,18 грн вместо нынешних 36,12 грн, а стоимость водоотвода вырастет с 43,02 до 48,85 грн за кубометр.

КП ВУВКХ призывает жителей подавать замечания и предложения в течение 14 дней с даты обнародования до 27 ноября включительно. Обращение принимают по адресу проспект Степана Бандеры, 31, г. Конотоп, 41600, или по электронной почте konotop_voda@i.ua.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на воду в Сумской области является плановой мерой для стабильного водоснабжения и финансовой устойчивости предприятия. Цель перемен – гарантировать надежность услуг и поддержать развитие инфраструктуры для всех потребителей.

Стоит отметить, что в Сумской области дорожают не только коммунальные услуги. В регионе также подняли цены на продукцию. В частности, средние цены на крупы, молочные продукты и овощи продолжают расти, что принуждает обитателей планировать покупки более тщательно. Больше всего возросла стоимость гречки. Килограмм сейчас стоит около 42 гривен, тогда как в октябре его продавали по 41 грн.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.