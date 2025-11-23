Подорожание продуктов в Сумской области ощутят уже этой зимой, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Сумской области, прежде всего, отразится на овощах и товарах из борщового набора. По оценкам экспертов, цены могут подняться на 10–25%, а весной рост будет еще более существенным.

Основная причина такого тренда связана с высокими затратами на хранение и нехваткой современных овощехранилищ, обеспечивающих необходимую температуру и вентиляцию.

Подорожание продуктов в Сумской области становится заметным еще до начала холодов. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что нынешняя ценовая стабильность временная.

По состоянию на ноябрь картофель, морковь, свекла, капуста и лук стоили на четверть дешевле, чем в прошлом. Однако с приходом морозов ситуация будет быстро меняться, и затраты на хранение продукции значительно повлияют на конечную стоимость овощей.

Причины роста ценников в зимний период просты. Во-первых, сезон хранения требует продолжительного контроля температуры и дополнительного отопления складов.

Во-вторых, энергозатратность процесса значительна: перебои со светом заставляют аграриев использовать генераторы, что увеличивает себестоимость продукции. В третьих, дефицит современных хранилищ означает, что даже при хорошем урожае часть овощей может портиться.

Особенно повышение цен касается тепличных овощей. Огурцы и помидоры имеют большие ценники с начала ноября. Резкое похолодание вынудило хозяйства переходить на интенсивное отопление еще с сентября.

Марчук прогнозирует, что стоимость тепличной продукции будет расти в течение всего зимнего периода.

