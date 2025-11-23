Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области остается важным инструментом поддержки тех, кто пытается восстановить жизнь и работу.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжает начисляться, и внутренне перемещенные лица могут получить дополнительные 2 000 гривен при соблюдении требований правительственного постановления №1033, сообщает Politeka.

Речь идет о так называемой «седьмой» выплате — отдельном виде поддержки, который назначается после шести месяцев получения пособия на жительство. Дополнительная сумма доступна переселенцам, выехавшим из опасных территорий и уже проходящим процедуру оформления базовых компенсаций.

Право на средства имеют наемные работники и физические лица-предприниматели при условии непрерывной официальной занятости или предпринимательской деятельности в течение полугода. Обязательным условием есть регулярная уплата налогов. При этом седьмая выплата не отменяет права на дальнейшее получение основной помощи, если человек остается в категории уязвимых.

Программа призвана поддержать занятость переселенцев, содействовать профессиональной активности и обеспечить стабильный доход для семей.

Оформление производится в последний месяц действующего периода начисления пособия на проживание. Данные о занятости должны быть зафиксированы в соответствующих реестрах.

Подтвердить деятельность можно несколькими путями: через информацию об уплате страховых взносов в реестре застрахованных лиц, справку работодателя или копию налоговой декларации плательщика единого налога. После подачи документов Пенсионный фонд производит проверку и при наличии всех условий назначает выплату автоматически.

