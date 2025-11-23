Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на 24 и 25 ноября 2025 года.

Кроме стабилизационных обесточений в Одесской области 24 и 25 ноября 2025 будут действовать также локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Эти дополнительные ограничения связаны с проведением профилактических работ в электросетях отдельных населенных пунктов, они в перспективе должны повысить надежность электроснабжения в регионе и предотвратить возможные аварийные ситуации.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в понедельник, 24 ноября, графики отключения света в Одесской области будут действовать с 8:00 до 19:00 в таких населенных пунктах:

Гвоздавка Вторая (ул. Цветковая, Новая, Яблоневая);

Орловское (Миронянская, Молодежная, Степная, Ткаченково, Хуторская, Флоры, Сергея Белогорада, Центральная);

Степановка (Молодежная, Ивана Франко, Богдана Хмельницкого, Ярослава Мудрого);

Самарка (Фермерская);

Розовка (Ивана Франко);

Илья (Набережная);

Дубовое (Джугастрянская, Слободская, Украинская).

Также, по данным энергетиков, графики отключения света в Одесской области будут применять во вторник, 25 ноября, с 8 до 19 часов в отдельных населенных пунктах Окнянской поселковой территориальной общины, пишет Politeka. В частности, ограничения коснутся:

Окны (ул. Независимости);

Довжанка (Молодежная, Центральная);

Горячевка (Вишневая, Шахтерская);

Дубовое (Веселая, Водопроводная, Джугастрянская, Долинянская, Солнечная, Украинская, Школьная).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.