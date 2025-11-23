Кроме стабилизационных обесточений в Одесской области 24 и 25 ноября 2025 будут действовать также локальные графики отключения света, сообщает Politeka.
Эти дополнительные ограничения связаны с проведением профилактических работ в электросетях отдельных населенных пунктов, они в перспективе должны повысить надежность электроснабжения в регионе и предотвратить возможные аварийные ситуации.
В частности, ДТЭК предупреждает, что в понедельник, 24 ноября, графики отключения света в Одесской области будут действовать с 8:00 до 19:00 в таких населенных пунктах:
- Гвоздавка Вторая (ул. Цветковая, Новая, Яблоневая);
- Орловское (Миронянская, Молодежная, Степная, Ткаченково, Хуторская, Флоры, Сергея Белогорада, Центральная);
- Степановка (Молодежная, Ивана Франко, Богдана Хмельницкого, Ярослава Мудрого);
- Самарка (Фермерская);
- Розовка (Ивана Франко);
- Илья (Набережная);
- Дубовое (Джугастрянская, Слободская, Украинская).
Также, по данным энергетиков, графики отключения света в Одесской области будут применять во вторник, 25 ноября, с 8 до 19 часов в отдельных населенных пунктах Окнянской поселковой территориальной общины, пишет Politeka. В частности, ограничения коснутся:
- Окны (ул. Независимости);
- Довжанка (Молодежная, Центральная);
- Горячевка (Вишневая, Шахтерская);
- Дубовое (Веселая, Водопроводная, Джугастрянская, Долинянская, Солнечная, Украинская, Школьная).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.