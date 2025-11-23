Кроме стабилизационных обесточений в Одесской области 24 и 25 ноября 2025 будут действовать также локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Эти дополнительные ограничения связаны с проведением профилактических работ в электросетях отдельных населенных пунктов, они в перспективе должны повысить надежность электроснабжения в регионе и предотвратить возможные аварийные ситуации.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в понедельник, 24 ноября, графики отключения света в Одесской области будут действовать с 8:00 до 19:00 в таких населенных пунктах:

  • Гвоздавка Вторая (ул. Цветковая, Новая, Яблоневая);
  • Орловское (Миронянская, Молодежная, Степная, Ткаченково, Хуторская, Флоры, Сергея Белогорада, Центральная);
  • Степановка (Молодежная, Ивана Франко, Богдана Хмельницкого, Ярослава Мудрого);
  • Самарка (Фермерская);
  • Розовка (Ивана Франко);
  • Илья (Набережная);
  • Дубовое (Джугастрянская, Слободская, Украинская).

Также, по данным энергетиков, графики отключения света в Одесской области будут применять во вторник, 25 ноября, с 8 до 19 часов в отдельных населенных пунктах Окнянской поселковой территориальной общины, пишет Politeka. В частности, ограничения коснутся:

  • Окны (ул. Независимости);
  • Довжанка (Молодежная, Центральная);
  • Горячевка (Вишневая, Шахтерская);
  • Дубовое (Веселая, Водопроводная, Джугастрянская, Долинянская, Солнечная, Украинская, Школьная).

