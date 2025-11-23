Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается ключевым инструментом поддержки для людей, вынужденно изменивших место жительства.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области продолжает выплачиваться, однако у части семей поддержка может быть временно приостановлена ​​из-за несоответствия установленным критериям, сообщает Politeka.

Основным основанием для остановки начислений есть превышение среднемесячного дохода. Если сумма на одного человека превышает 9440 гривен, домохозяйство теряет право на программу. Это касается как отдельных граждан, так и семей, улучшивших финансовую ситуацию.

Еще один важный фактор – длительное отсутствие. Возвращение к постоянному жилью или пребыванию за границей более 30 дней подряд или более 60 дней в течение полугода автоматически влечет за собой прекращение помощи.

Установленные суммы остаются неизменными. Дети и люди с инвалидностью получают по 3000 гривен ежемесячно, другие категории – 2000 гривен.

Отдельно контролируется вопрос пенсионеров, имеющих статус переселенцев. Для них действуют дополнительные требования по физической идентификации. Тем, кто находится на оккупированных территориях или за границей, необходимо пройти подтверждение до 31 декабря. Активность счета подтверждает любая финансовая операция раз в шесть месяцев.

В таких условиях денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается ключевым инструментом поддержки для людей, вынужденно изменивших место жительства, однако ее получение требует соблюдения установленных правил и регулярного обновления данных.

Кроме того, в Киевской области люди могут получить бесплатное жилье. Министерство развития общин и территорий информирует, что возможность бесплатного проживания обеспечивают частные, государственные и коммунальные учреждения, а также отдельные граждане.

