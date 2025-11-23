В облэнерго предупредили, в каких населенных пунктах Харьковской области 24 и 25 ноября 2025 года будут действовать дополнительные графики отключения света.

Кроме графиков почасовых отключений света, в Харьковской области 24 и 25 ноября 2025 года планируются также локальные обесточения, пишет Politeka.

Стабилизационные ограничения электроснабжения применяются по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских обстрелов. Ситуация постоянно меняется, поэтому каждый день на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго" публикуют соответствующие графики по очередям/подочередям.

А в этом материале речь пойдет именно о локальных отключениях света в области, связанных с проведением профилактических и ремонтных работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и обезопасить от аварий в будущем, сообщает Politeka.

В частности, облэнерго предупреждает, что в понедельник, 24 ноября, график отключения света с 9:00 до 16:00 будут применять в поселке Близнюки Близнюковской территориальной общины Харьковской области. Без электроэнергии временно останутся жильцы домов по улицам Солнечная и Уютная.

Кроме того, в понедельник и вторник ограничения будут действовать в пределах Мерефьянской городской территориальной общины:

24 ноября с 9:00 до 17:00 – г. Мерефа (район Гора);

25 числа с 8:00 до 17:00 – поселок Утковка, села Нижняя Озеряна, Верхняя Озеряна.

