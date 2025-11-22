В Полтавской области предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров, так что рассказываем, кто на нее может рассчитывать.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает финансовую поддержку оплаты коммунальных услуг в зимний период 2025/26 годов, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется благодаря Каритасу Полтава и CRS Catholic Relief Services. Организаторы призывают жителей следить за графиком выездов мобильной группы, чтобы не упустить свой населенный пункт.

В этом году гуманитарная помощь для пенсионеров в области ориентирована на домохозяйства Зинковской и Полтавской территориальных общин.

Приоритет отдается тем, кто подпадает под критерии уязвимости. Среди них лица с инвалидностью первой и второй группы или инвалидностью с детства, люди старше 60 лет.

Также в список входят одинокие матери или родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, беременные женщины и кормящие матери с детьми до 3 лет, родители приемных детей и люди с тяжелыми заболеваниями, требующие дорогостоящего лечения.

Кроме того, поддержка оказывается многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми. Чтобы зарегистрироваться, заявителю необходимо предоставить оригиналы паспорта и идентификационного кода, справку внутри перемещенного лица, счет IBAN, а также документы, подтверждающие критерий уязвимости.

Сюда входят справки о доходах из налоговой службы или Пенсионного фонда, документы ФЛП с декларацией о доходах или другие подтверждения доходов. Каждое домохозяйство имеет право на поддержку только один раз и только в случае, если раньше его не получало от других организаций.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.