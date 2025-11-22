Местным жителям следует знать о гуманитарной помощи, которая предоставляется для пенсионеров в Одесской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предусматривает предоставление необходимых ресурсов для пострадавших от войны или оказавшихся в зоне риска, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном телеграмм-канале Каритас, гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется, чтобы обеспечить людям достойную жизнь и комфорт в сложный период. Проект реализует благотворительный фонд "Каритас-Спес Одесса" при поддержке международных партнеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется лицам, пострадавшим от боевых действий, потерявших жилье или проживающих в населенных пунктах вблизи опасных территорий.

Основная цель инициативы заключается в обеспечении доступа к продуктам, медикаментам, средствам гигиены и временному жилью для людей, нуждающихся в этом больше всего.

Получить поддержку могут две категории участников. Первая включает внутренне перемещенные лица, прибывшие из регионов активных боевых действий.

Вторая – жители прифронтовых населенных пунктов в пределах 30 километров от линии столкновения, где доступ к базовым товарам ограничен.

Выплаты производятся после регистрации в определенных пунктах. В Одессе оформление доступно по адресу ул. Малая Арнаутская, 88

Семья может рассчитывать на единовременную поддержку на три месяца: 3600 гривен на каждого члена домохозяйства, максимум 14 400 гривен для семьи из четырех человек.

Участники программы не должны получать деньги от других организаций за последние три месяца и не могут участвовать в предыдущих проектах фонда.

