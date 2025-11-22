Местные жители имели возможность заметить дефицит отдельных базовых продуктов в Кривом Роге, поэтому рассказываем о причинах этого явления.

Дефицит продуктов в Кривом Роге особенно ощутим на примере тепличных огурцов, цены на которые резко выросли в начале октября 2025, сообщает Politeka.

Если в сентябре производители продавали их по 35-55 гривен за килограмм, то уже в начале октября средняя цена составила 65-80.

По словам эксперта плодоовощного рынка Ксении Гусевой, стремительный рост ценников связан с резким похолоданием. Погодные условия существенно сократили выборку урожая в тепличных хозяйствах и объемы собранной продукции упали почти в 5-6 раз.

Поэтому возник дефицит продуктов в Кривом Роге, что резко отразилось на рыночных ценах. Аналитики отмечают, что на ситуацию повлияло и то, что импортная продукция еще не начала активно заходить на рынок.

В тот момент в магазинах просто не было достаточного количества огурцов для удовлетворения спроса среди потребителей.

Кроме того, на дефицит продуктов в Кривом Роге и на стремительное подорожание огурцов повлияло и ухудшение погодных условий. Это заставило тепличные комбинаты раньше запустить отопительный сезон. Основным топливом стали уголь и пеллеты, что удвоило расходы на обогрев по сравнению с прошлым годом.

Эксперты прогнозируют, что если тенденция сохранится, цены могут составить 100-120 грн за килограмм. Поэтому местные жители сталкиваются с повышением расходов на питание и необходимостью искать акционные предложения.

Ситуация остается напряженной и не предвидится скорейшее улучшение. Для этого нужно ждать, пока стабилизируется урожай и импорт не восполнит пробел в поставках.

