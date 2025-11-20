В Днепре регулярно появляются интересные варианты работы для пенсионеров, поэтому рассказываем о самых актуальных из них.

Работа для пенсионеров в Днепре позволит оставаться активными, хорошо зарабатывать и быть полезными, сообщает Politeka.

На платформе work.ua есть несколько вакансий с гибким графиком и приятными условиями, так что пенсионеры в Днепре могут подобрать себе работу в соответствии с собственными возможностями и ритмом жизни.

Одно из предложений – грузчик-комплектовщик в компании Генезис-Украина Инжиниринг. Эта работа для пенсионеров в Днепре предусматривает комплектование заказов по накладным и выполнение погрузочно-разгрузочных задач.

Работники могут выбирать дневные или ночные смены, заработная плата составляет от 24 000 до 26 000. Компания обеспечивает своевременную оплату и транспорт. Самая компания находится на Левом берегу по адресу улица Люблянская, 6.

Еще один вариант для тех, кто имеет свой автомобиль, предлагает компания SOHO Company. Водитель с личным автомобилем может получать от 12 000 до 14 000. График пятидневный, со вторника по субботу, с 18:00 до 24:00.

Обязанности: своевременное представление автомобиля, выполнение поручений руководителя и развоз персонала в пределах города. Требования просты: пунктуальность, организованность и аккуратный ухоженный автомобиль вместимостью от 6 человек.

Для тех, кто имеет опыт взаимодействия с металлом, доступна вакансия сварщика в Техмамонтаже. Эта занятость предполагает выполнение сварки (аргон, полуавтомат) на производстве металлоконструкций из нержавеющей стали в соответствии с чертежами.

Требования: опыт от 1 года с тонким металлом 0,5-1,5 мм и умение читать чертеж. Заработная плата от 40 000 до 55 000 по сдельной форме оплаты. График: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 производство находится на правом берегу на улице М. Руденко (Войцеховича), конечная остановка трамвая № 17.

