Подорожание продуктов в Запорожье в ноябре 2025 уже отразилось на расходах жителей, сообщает Politeka.

Рост стоимости затронул крупы, молочные изделия и овощи, заставляя горожан внимательнее планировать покупки.

Больше всего подорожала гречка. Килограмм сегодня стоит около 42 гривен, тогда как в октябре его продавали по 41. В разных супермаркетах расценки колеблются: Auchan – 35, Megamarket – 55.

Молочные продукты также прибавили в цене. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продаются в среднем по 38 грн, тогда как в прошлом месяце их стоимость была 36. Самые доступные пакеты можно найти в Metro и Novus, самые дорогие — в Megamarket за 38,40.

Среди овощей больше выросла цена на огурцы. Килограмм сейчас стоит 121 гривну, что на 28 больше, чем в прошлом месяце. В Novus огурцы продают по 159 грн., в Metro — 83. Эксперты объясняют удорожание сезонными колебаниями и повышением логистических затрат.

Особенно ощутимым стало подорожание меда почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причина — сокращение урожайности и ограниченное предложение на рынке, что существенно повлияло на цены.

Специалисты советуют сравнивать расценки в разных сетях, пользоваться акционными предложениями и планировать закупки раньше времени. Подорожание продуктов в Запорожье остается ощутимым, поэтому стабилизации стоимости в ближайшее время не ожидается, а внимательное планирование поможет сохранить семейный бюджет.

Кроме того, в Запорожской области также возник дефицит продукции. Урожай меда по всей стране в 2025 году составил всего 25-35% от среднеурожайного, поэтому сложилась нехватка.

