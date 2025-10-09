Подорожчання продуктів у Запоріжжі позначилося на щоденних витратах місцевих мешканців, адже середній чек за один похід в магазин поступово росте.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі торкнулося не всіх базових позицій, повідомляє Politeka.

Як проінформували аналітики проєкту EastFruit, впродовж останніх тижнів ціни на овочі та фрукти демонструють різну динаміку, і споживачі намагаються пристосуватися до подорожчання одних продуктів у Запоріжжі та зниження вартості інших.

Експерти відзначають, що попри деяке здешевлення ріпчастої цибулі та ранніх яблук, більшість популярних овочів і ягід подорожчала.

Верхня цінова межа ріпчастої цибулі знизилася з 12 до 10 гривень, а білокачанна капуста через підвищену пропозицію опустилася з 9-17 до 8-12. Ціна моркви та картоплі залишилася відносно стабільною.

Зокрема, морква коштує від 10 до 12, а картопля від 11 до 14 гривень за кілограм. Огірки також змінили ціновий діапазон, тепер вони коштують від 35 до 50.

Одночасно, деякі позиції таки здорожчали. Кабачки піднялися з 10-22 до 18-45 грн, баклажани додали у вартості від 25-35 до 38-45.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільше видно у сегменті зелені, адже там переписали цінники на зелену цибулю. Верхня межа її вартості підскочила зі 125 до 200 грн. Всі інші види зелені залишилися без змін.

Фруктово-ягідний сегмент теж демонструє змішані тенденції. Малина різко пішла вгору з 150-220 до 220-420, а диня додала у вартості від 15-35 до 20-40. Раннє яблуко навпаки подешевшало.

Експерти попереджають, що динаміка цін буде продовжувати змінюватися протягом осені.

