«Укрзалізниця» повідомила про новий графік руху поїздів із Запоріжжя та закликала пасажирів звернути увагу на зміни в розкладі, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що варто знати.

Йдеться про електропоїзд №6132/6131, що з’єднує станцію Запоріжжя-1 із Синельниковим-1. В осінній період цей потяг вирушатиме у рейси раніше, ніж зазвичай, тому пасажирам рекомендують завчасно планувати свою поїздку.

Згідно з офіційним повідомленням перевізника, новий графік руху діятиме впродовж двох періодів: з 29 вересня по 2 жовтня, а також з 6 жовтня по 9 жовтня. В обох випадках зміни стосуються днів тижня з понеділка по четвер. Це означає, що в зазначені дати поїзд вирушатиме зі станцій раніше звичного часу, що дозволить пасажирам швидше дістатися пунктів призначення.

Новий графік руху поїздів із Запоріжжя виглядає наступним чином: відправлення з головної станції тепер заплановане на 18:22 замість попередніх 18:30. Наступні зупинки також змістилися в часі: на зупиночному пункті Мотор електропоїзд прибуватиме о 18:32, що на 5 хвилин раніше, ніж у старому графіку.

На зупиночному пункті Іскра прибуття очікується о 18:35 замість 18:40, а на станції Запоріжжя-Вантажне поїзд буде о 18:42, тоді як раніше прибував о 18:47. Далі проїзд потяга також здійснюватиметься за оновленим, зміщеним на декілька хвилин розкладом.

«Укрзалізниця» наголошує, що метою таких змін та нового графіку руху поїздів із Запоріжжя є покращення якості транспортного сполучення, підвищення зручності для пасажирів та оптимізація проїзду на ділянці маршруту. Пасажирам радять уважно ознайомитися з новим розкладом і прибути на станцію заздалегідь, аби не пропустити свій рейс.

Як і раніше, квитки на електропоїзди доступні для придбання усіма зручними способами: через офіційний мобільний застосунок «Укрзалізниці», на сайті компанії, а також у традиційних касах залізничних вокзалів.

Джерело: Акцент.

