«Укрзализныця» сообщила о новом графике движения поездов из Запорожья и призвала пассажиров обратить внимание на изменения в расписании, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что следует знать.

Речь идет об электропоезде №6132/6131, соединяющем станцию ​​Запорожье-1 с Синельниковым-1. В осенний период этот состав будет отправляться в рейсы раньше обычного, поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать свою поездку.

Согласно официальному сообщению перевозчика, новый график движения будет действовать в течение двух периодов: с 29 сентября по 2 октября, а также с 6 октября по 9 октября. В обоих случаях изменения касаются дней недели с понедельника по четверг. Это означает, что в указанные даты поезд будет отправляться со станций раньше обычного времени, что позволит пассажирам быстрее добраться до пунктов назначения.

Новый график движения поездов из Запорожья выглядит следующим образом: отправка с главной станции теперь запланирована на 18:22 вместо предыдущих 18:30. Следующие остановки также сместились во времени: на остановочном пункте Мотор электропоезд прибывает в 18:32, что на 5 минут раньше старого графика.

На остановочном пункте Искра прибытие ожидается в 18:35 вместо 18:40, а на станции Запорожье-Вантажный сосьав будет в 18:42, тогда как раньше прибывал в 18:47. Далее проезд поезда также будет производиться по обновленному, смещенному на несколько минут расписанию.

«Укрзализныця» отмечает, что целью таких изменений и нового графика движения поездов из Запорожья является улучшение качества транспортного сообщения, повышение удобства пассажиров и оптимизация проезда на участке маршрута. Пассажирам советуют внимательно ознакомиться с новым расписанием и прибыть на станцию ​​заранее, чтобы не пропустить свой рейс.

По-прежнему билеты на электропоезда доступны для приобретения всеми удобными способами: через официальное мобильное приложение «Укрзализныци», на сайте компании, а также в традиционных кассах железнодорожных вокзалов.

Источник: Акцент.

