У 2025 році дві категорії українців літнього віку зможуть отримати спеціальну доплату для пенсіонерів у Запорізькій області у розмірі 4200 гривень, пише Politeka.net.

Така надбавка передбачена законодавством України.

Першою категорією є реабілітовані особи, які свого часу стали жертвами політичних репресій. Йдеться про тих, кого у минулому позбавляли волі або примусово утримували у психіатричних закладах з політичних чи релігійних мотивів. Держава визнає, що ці люди зазнали несправедливого переслідування, і намагається хоча б частково віддячити їм за витримку та мужність.

Другою категорією є особи, яких офіційно визнано борцями за українську незалежність у XX столітті. Саме завдяки їхній жертовності та боротьбі український народ зберіг прагнення до свободи, що стало основою для відновлення державності у сучасний час. Для цих людей надбавка є символічним визнанням їхнього внеску в історію України.

Щоб отримати цю доплату для пенсіонерів у Запорізькій області, пенсіонеру необхідно подати заяву до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. Надбавка встановлюється як доплата до вже нарахованої пенсії. Вона може бути призначена з дня звернення або ж із дати виникнення права на виплату, якщо з того моменту минуло не більше 12 місяців. Таким чином, навіть якщо людина подає заяву не одразу, у неї залишається можливість отримати належні кошти за попередній період.

Якщо під час розгляду документів з’ясується, що для підтвердження права на доплату для пенсіонерів у Запорізькій області чогось бракує, органи Пенсійного фонду повідомлять про це заявника. У такому випадку йому надається три місяці, щоб подати відсутні документи. Це правило дає можливість людям зібрати необхідні підтвердження і не втратити свого права на додаткову підтримку.

