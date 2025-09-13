В 2025 году две категории украинцев пожилого возраста смогут получить специальную доплату пенсионерам в Запорожской области в размере 4200 гривен, пишет Politeka.net.

Такая надбавка предусмотрена законодательством Украины.

Первой категорией являются реабилитированные лица, ставшие в свое время жертвами политических репрессий. Речь идет о тех, кого в прошлом лишали свободы или принудительно содержали в психиатрических учреждениях по политическим или религиозным мотивам. Государство признает, что эти люди подверглись несправедливому преследованию, и пытается хотя бы частично отблагодарить их за выдержку и мужество.

Второй категорией являются лица, официально признанные борцами за украинскую независимость в XX веке. Именно благодаря их жертвенности и борьбе украинский народ сохранил стремление к свободе, что стало основой восстановления государственности в настоящее время. Для этих людей надбавка символическое признание их вклада в историю Украины.

Чтобы получить доплату для пенсионеров в Запорожской области, пенсионеру необходимо подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии. Надбавка устанавливается как доплата уже начисленной пенсии. Она может быть назначена со дня обращения или с даты возникновения права на выплату, если с того момента прошло не более 12 месяцев. Таким образом, даже если человек подает заявление не сразу, у него остается возможность получить причитающиеся средства за предыдущий период.

Если при рассмотрении документов выяснится, что для подтверждения права на доплату для пенсионеров в Запорожской области чего-то не хватает, органы Пенсионного фонда сообщат об этом заявителю. В таком случае ему предоставляется три месяца, чтобы подать недостающие документы. Это правило позволяет людям собрать необходимые подтверждения и не потерять свое право на дополнительную поддержку.

