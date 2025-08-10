Внутрішньо переміщені особи, які потребують тимчасового прихистку в Україні, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі у різних формах.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі може надаватися на певний строк або безстроково з можливістю подальшої приватизації, повідомляє Politeka.net.

Це розповіла прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Внутрішньо переміщена особа, яка потребує тимчасового прихистку, може подати заяву на квартирний облік до органу місцевого самоврядування або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем своєї реєстрації як переселенця.

Разом із заявником на облік автоматично вносяться члени його сім’ї, незалежно від їхнього зареєстрованого місця проживання. Важлива умова – вони не повинні перебувати на квартирному обліку в іншому місці.

Які документи потрібно подати

До заяви необхідно додати копії наступних документів:

Документ, що посвідчує особу та громадянство України : Паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує особу.

Довідка ВПО : Документ про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи. Довідки членів родини (якщо є).

Документи, що підтверджують родинні зв’язки : Свідоцтво про народження дитини. Свідоцтво про шлюб (для подружжя). Документи про опікунство чи піклування (для неповнолітніх або недієздатних осіб).

Ідентифікаційний код (РНОКПП / ІПН) кожного члена родини.

Довідки, що підтверджують право на першочергове отримання житла , наприклад: статус багатодітної сім’ї; наявність інвалідності; вагітність; пенсійний вік; втрата житла через бойові дії тощо.



Після подання повного пакета документів відповідний орган ухвалює рішення про взяття заявника та його сім’ї на квартирний облік.

Очікування безкоштовного житла для ВПО в Запоріжжі залежить від наявності вільних приміщень у житловому фонді громади та черговості подачі заяв.

Якщо з’являється вільне житло для тимчасового проживання , місцева влада зобов’язана передати його переселенцям не пізніше ніж за три робочі дні після включення приміщення до житлового фонду.

Житло для безстрокового користування та соціальне житло надається згідно з порядком черговості – тобто, у міру просування черги.

