Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье может предоставляться на определенный срок или бессрочно с возможностью дальнейшей приватизации, сообщает Politeka.net.

Это рассказала пресс-службама Министерства развития общин и территорий Украины.

Внутри перемещенные лица, нуждающиеся в временном убежище в Украине, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье в разных формах благодаря поддержке государства, местных общин и волонтерских инициатив.

Внутренне перемещенное лицо, нуждающееся в временном убежище, может подать заявление на квартирный учет в орган местного самоуправления или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту своей регистрации в качестве переселенца .

Вместе с заявителем на учет автоматически вносятся члены его семьи независимо от их зарегистрированного места жительства. Важное условие – они не должны состоять на квартирном учете в другом месте.

Какие документы нужно подать

К заявлению необходимо добавить копии следующих документов :

Удостоверяющий личность и гражданство Украины : Паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность.

Справка ВПЛ : О взятии на учет как внутренне перемещенного лица. Справки членов семьи (если есть).

Подтверждающие родственные связи : Свидетельство о рождении ребенка. Свидетельство о браке (для супругов). Документы о попечительстве или попечительстве (для несовершеннолетних или недееспособных лиц).

Идентификационный код (РНОКПП/ИНН) каждого члена семьи.

Справки, подтверждающие право на первоочередное получение дома , например: статус многодетной семьи; наличие инвалидности; беременность; пенсионный возраст; потеря недвижимости из-за боевых действий и т.д.



После представления полного пакета документов соответствующий орган принимает решение о взятии заявителя и его семьи на квартирный учет.

Ожидание бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье зависит от наличия свободных помещений в жилищном фонде общины и очередности подачи заявлений.

Если появляется свободное помещение для временного проживания , местные власти обязаны передать его переселенцам не позднее чем через три рабочих дня после включения помещения в жилищный фонд.

Жилье для бессрочного пользования и социальное доме предоставляется согласно порядку очередности – то есть по мере продвижения очереди.

