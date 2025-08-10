Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье может предоставляться на определенный срок или бессрочно с возможностью дальнейшей приватизации, сообщает Politeka.net.
Это рассказала пресс-службама Министерства развития общин и территорий Украины.
Внутри перемещенные лица, нуждающиеся в временном убежище в Украине, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье в разных формах благодаря поддержке государства, местных общин и волонтерских инициатив.
Внутренне перемещенное лицо, нуждающееся в временном убежище, может подать заявление на квартирный учет в орган местного самоуправления или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту своей регистрации в качестве переселенца .
Вместе с заявителем на учет автоматически вносятся члены его семьи независимо от их зарегистрированного места жительства. Важное условие – они не должны состоять на квартирном учете в другом месте.
Какие документы нужно подать
К заявлению необходимо добавить копии следующих документов :
-
Удостоверяющий личность и гражданство Украины:
-
Паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность.
-
-
Справка ВПЛ:
-
О взятии на учет как внутренне перемещенного лица.
-
Справки членов семьи (если есть).
-
-
Подтверждающие родственные связи:
-
Свидетельство о рождении ребенка.
-
Свидетельство о браке (для супругов).
-
Документы о попечительстве или попечительстве (для несовершеннолетних или недееспособных лиц).
-
-
Идентификационный код (РНОКПП/ИНН) каждого члена семьи.
-
Справки, подтверждающие право на первоочередное получение дома, например:
-
статус многодетной семьи;
-
наличие инвалидности;
-
беременность;
-
пенсионный возраст;
-
потеря недвижимости из-за боевых действий и т.д.
-
После представления полного пакета документов соответствующий орган принимает решение о взятии заявителя и его семьи на квартирный учет.
Ожидание бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье зависит от наличия свободных помещений в жилищном фонде общины и очередности подачи заявлений.
-
Если появляется свободное помещение для временного проживания, местные власти обязаны передать его переселенцам не позднее чем через три рабочих дня после включения помещения в жилищный фонд.
-
Жилье для бессрочного пользования и социальное доме предоставляется согласно порядку очередности – то есть по мере продвижения очереди.
